"iNaturalist" منصة اجتماعية لعشاق الطبيعة، المنصة أطلقت تطبيق SEEK ، ويعتمد على تقنية التعرف على الصور، حسب تقرير أذاعته قناة الغد الإخبارية.



وأضاف التقرير أن التطبيق يعطي شرح مفصل لأنواع النباتات والزهور بمجرد التقاط صورة لها، ويحتوي SEEK على قاعدة بيانات من 30 ألف صورة لعدة نباتات، وعند التقاط المستخدمين لصورة نبات، SEEK يطابقها مع الصورعليه.



وأشار إلى أنه كلما يلتقط المستخدمين صورًا أكثر تتسع قاعدة بيانات SEEK، وعند التعرف على نوع النبات يضيفه التطبيق لملف زهورك المفضلة.



وأوضح التقرير أن التطبيق سيتسع ليضم التعرف على أنواع الطيور والحشرات مستقبليًا، واستخدام SEEK لا يتطلب إنشاء حساب خاص.