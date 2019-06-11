أعلنت شركة الطاقة الأسترالية "أيه.جي.إل إنيرجي ليمتد" الأسترالية تقديم عرض غير ملزم لشراء "فوكاس جروب ليمتد" مقابل 4.85 مليار دولار أسترالي يتم سدادها نقدا وفي صورة أسهم.

كانت "فوكاس" قد أشارت إلى تلقيها اقتراح الشراء من "أيه.جي.إل" بعد إعلانها يوم 4 يونيو الحالي إنهاء المناقشات بشأن الاندماج مع شركة "إي.كيو.تي إنفراستراكشر". وكانت "أيه.جي.إل" قد أعلنت في وقت سابق أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع "فوكوس" بشأن شروط الفحص النافي للجهالة.

من ناحيته، وافق مجلس إدارة "فوكاس" الآن على منح "أيه.جي.إل" حق الفحص النافي للجهالة لمدة 4 أسابيع حتى تتمكن الأخيرة من تقديم عرض رسمي للاستحواذ على الأولى.

يأتي ذلك فيما تراجع سعر سهم "أيه.جي.إل" اليوم بنسبة 7% إلى 19.46 دولار أسترالي في حين ارتفع سهم "فوكوس" بنسبة 8.5% إلى 4.16 دولار.