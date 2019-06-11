منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم المسلح في مالي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي شنته جماعة مسلحة على سكان قرية في وسط مالي، وأسفر عن مقتل أكثر من 95 شخصًا وإصابة آخرين.

وناشد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء - السلطات المالية بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة، داعيًا إلى اعتماد الحوار سبيلًا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت مؤخرًا في مالي.

وأعرب العثيمين عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية مالي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.