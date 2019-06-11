وزير الخارجية الألماني يحذر من مخاطر أزمة في الحد من التسلح النووي

ذكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن مساعي الحد من التسلح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية تمر حاليا بأزمة.

وقال ماس قبل لقاء يشارك فيه عدد من وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، في ستوكهولم: "هذا خطر على السلام العالمي. يتعين علينا مقاومة هذا التوجه السلبي".

وبغرض تبادل الآراء دعت وزارة الخارجية السويدية للمشاركة في هذا الاجتماع وزراء خارجية ألمانيا والأرجنتين وأثيوبيا وفنلندا وإندونيسيا واليابان والأردن وكندا وكازاخستان وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وإسبانيا وكوريا الجنوبية. ولا تمتلك أي من هذه الدول أسلحة نووية. وليس من المنتظر أن يخرج الاجتماع بقررات محددة.

وعمل ماس أمس الاثنين خلال زيارته لطهران على إنقاذ الاتفاق النووي الذي يحول دون امتلاك إيران أسلحة نووية.

ولم يحرز الوزير خطوات تقدم محددة في هذه المساعي. كما لم تحرز المساعي الأمريكية في الخلاف النووي مع كوريا الشمالية تقدما أيضا.

وهناك شكوك بين روسيا والولايات المتحدة حول تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" التي ينتهي العمل بها عام 2021.

وقال ماس: "من الجيد أن يجتمع اليوم في ستوكهولم الكثير من الدول التي تريد الحفاظ على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وتدعيمها".

وذكر ماس أن هذه المعاهدة تمثل أساسا للنظام النووي منذ 50 عاما، مؤكدا أنه بدون هذه المعاهدة لكان هناك بلا شك المزيد من الدول التي تمتلك أسلحة نووية.

وفي المقابل، أوضح ماس أن المعاهدة تتعثر في أزمة حادة حاليا، وقال: "يتعين على الدول التي تمتلك أسلحة نووية الإيفاء بمسؤوليتها على نحو أفضل تجاه الحد من التسلح. في الوقت نفسه يتعين علينا الحيلولة دون امتلاك دول أخرى أسلحة نووية".