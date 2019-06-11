روحاني: على أوروبا الالتزام بتعهداتها النووية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن على أوروبا الصمود بوجه "الإرهاب الاقتصادي "الأمريكي ضد الشعب الإيراني والالتزام بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأشار الرئيس روحاني لدى استقباله اليوم الاثنين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى مساعي إيران لإرساء دعائم الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، ولاسيما في أفغانستان والعراق وسورية، موضحا أن إيران لعبت دوما دورا مؤثرا وإيجابيا على صعيد تطوير وتعزيز استقرار وأمن المنطقة، وأن الأمن الذي تشهده المنطقة هي رهن مساعي وجهود إيران.



وأعلن روحاني أن خطوة الإدارة الأمريكية في منع دخول المواد الغذائية والأدوية إلى إيران من أجل الضغط على الشعب وذلك في اطار قرارها زعزعت أمن المنطقة، مؤكدا أن امن المنطقة لن يتحقق ابدا من خلال ممارسة الضغوط والحظر على الشعب الإيراني.



ووصف روحاني المزاعم المتعلقة بأن إيران تسعى لإنتاج السلاح النووي بأنها غير صحيحة.



بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني عن قلقه من تزايد التوتر في المنطقة بواسطة التحركات من خارج المنطقة، قائلا إننا والاتحاد الاوروبي نسعى إلى خفض التوتر في المنطقة ولن ندخر أي جهد في هذا الإطار .



واعتبر ماس الخروج الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه خطة خاطئة وغير صائبة .



وأشار ماس إلى جهود أوروبا لتطبيق آلية مالية مع إيران "اينستكس"، قائلا إن هناك تطابق في الاتحاد الأوروبي للعمل على حفظ وتنمية التعاون الاقتصادي مع إيران.



كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الايراني في مايو عام 2018 وفرضت عقوبات شديدة على طهران.



وحدد روحاني مهلة تنتهي في السابع من يوليو المقبل لبقية الموقعين على الاتفاق - الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا - لضمان الفوائد الاقتصادية لإيران بموجب الاتفاقية وتحييد العقوبات الأمريكية.