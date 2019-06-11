ترامب يتلقى خطابا «جميلا» من زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى خطابا "جميلا" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك وسط تعثر مفاوضات واشنطن وبيونج يانج حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ووصف ترامب الخطاب خلال تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- بأنه "جميل ودافئ جدا ولطيف للغاية"، معربا عن ثقته في أن الطرفين سيتوصلان في النهاية إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي.

والتقى ترامب وكيم حتى الآن مرتين في قمتين تاريخيتين إلا أن ذلك لم يخلف أثرا جلّيا على أرض الواقع فيما يخص تخلي كوريا الشمالية عن طموحاتها النووية، حيث ما زالت واشنطن تحاول إغراء بيونج يانج بمستقبل اقتصادي واعد بينما تصر الأخيرة على إلغاء العقوبات الاقتصادية قبل التنازل عن الترسانة النووية.