متحدث النواب: السيسي يراجع الموازنة العامة بالجنيه ويتدخل إذا وجد بنودا غير مبررة

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إنه يقدر الأسئلة التي تطرح بشأن الزيادة الجديدة التي تضمنتها ميزانية المجلس في الموازنة العامة للدولة بالعام المالي 2019-2020.



وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين: «نحن أمام رئيس دولة بيراجع الموازنة العامة بالمللي والجنيه وعينه على كل جنيه في الموازنة وإذا لقى مصاريف في أي مؤسسة ميزانية غير مبررة بيتدخل فورا»، وفقًا لقوله.



في السياق نفسه، أكد أن مجلس النواب رقيب على نفسه، ولا يحق لرئيس الجمهورية مراقبة ميزانية المجلس، مردفًا: «هذه الميزانية تحظى برقابة شديدة من المجلس قبل إقرارها، وده مش اختراع مصري، ده نظام عالمي معمول به في برلمانات العالم»، بحسب ما طرحه.



وبسؤاله عما إذا كان من الممكن لأي شخص النظر في بنود موازنة المجلس لمراقبتها، أوضح أن هذا الأمر يخالف نصوص الدستور والقانون عبر قوله: «من يحكم مصر ليس أهواءً ولا إرادات بعينها، نحن في دولة دستور ولا نملك التزيد على إجراء يثبته الدستور والقانون، فإذا كان القانون بيؤكد على استقلالية المجلس، وإن مراقبته تخضع ليه هو، آجي أنا أقول سيبنا من القانون وتعالوا راقبوا الميزانية بتاعتي؟».



وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، موافقتها علي موازنة مجلس النواب بالعام المالي الجديد 2019-2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه، مقابل مليار و400 مليون جنبه في العام المالي الجاري 2018-2019.