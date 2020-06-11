 الرئيس الأفغاني يعلن تسريع عملية تبادل السجناء مع طالبان - بوابة الشروق
الخميس 11 يونيو 2020 10:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الأفغاني يعلن تسريع عملية تبادل السجناء مع طالبان

أشرف غني
أشرف غني
كابول - د ب أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 10:05 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 10:05 م

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال إحدى فعاليات المجلس الأطلنطي عبر الإنترنت، اليوم الخميس، إن الحكومة الأفغانية تعتزم تسريع عملية تبادل السجناء مع حركة طالبان.

وأضاف غني: "لقد اتخذنا أنا وزملائي قرارا بالإفراج عن 2000 سجين إضافي في غضون فترة قصيرة للغاية". وأضاف "سنعلن الموعد قريبا".

وبعد أسابيع من التوترات العسكرية، أبدت الحكومة وطالبان استعدادهما يوم الاثنين لعقد محادثات سلام مخطط لها.

ورغم أن المتحدث باسم الحكومة صديق صديقي قال اليوم إن هناك وقفا غير رسمي ساريا لإطلاق النار، شدد غني على أن مسلحين إسلاميين يشنون ما بين 60 و 70 هجوما يوميا.

وعاد تبادل السجناء المتوقف إلى وتيرته مجددا. وأفرجت الحكومة حتى الآن عن 3000 سجين، في حين أفرجت طالبان عن 500، وفقا لتصريحات حكومية.

وكان تبادل الأسرى جزءا من الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الذي وقع عليه الجانبان في الدوحة في نهاية فبراير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك