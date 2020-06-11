رسالة من 100 خبير قانون دولي لإدانة خطة الضم الإسرائيلية

ندد أكثر من 100 خبير من خبراء القانون الدولي بالخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت اليوم الخميس.

ويحتمل أن يكون لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ضم وافق عليها مجلس الوزراء أو البرلمان في وقت مبكر ربما في أول يوليو، بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن الشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة التي وقع عليها 102 من المحامين من مختلف أنحاء العالم: "إن مثل هذا الإجراء سوف يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الأساسية، وسوف يشكل أيضا تهديدا خطيرا للاستقرار الدولي في منطقة مضطربة".

ونشرت الرسالة على مدونة "OpinioJuris"، وهي شريك للجنة الدولية للحقوقيين.

وينتمي الموقعون إلى جامعات في جميع أنحاء العالم، من بينهم كثيرون من إسرائيل، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة ودول مختلفة في الاتحاد الأوروبي.

وخلال زيارة لإسرائيل أمس الأربعاء، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن "مخاوف جدية" بشأن خطط إسرائيل. ويدور نقاش في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان يتعين فرض عقوبات على إسرائيل ردا على ضم محتمل للأراضي الفلسطينية.

وقال الخبير القانوني الإسرائيلي أميخاي كوهين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء إنه من وجهة نظر دولية، فإن أي ضم سوف يعتبر غير قانوني، لكن المنظور القانوني الإسرائيلي أكثر تفاوتا.

وأضاف كوهين أنه من المنظور القانوني الإسرائيلي، فإنه إذا ضمت إسرائيل فقط القليل من الكتل الاستيطانية الكبيرة، فإن الخطوة سوف تكون أقل إشكالية بكثير من ضم أوسع نطاقا، والذي يمكن أن ينتهك حقوق الفلسطينيين في المنطقة.