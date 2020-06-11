روسيا تسجل 8779 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز نصف مليون إصابة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 8 آلاف و779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 502 آلف و436 حالة إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي -اليوم الخميس - بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة وإقليما في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 1436 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و724 إصابة في ضواحيها و312 حالة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان، أن 8 آلاف و367 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد 261 ألفا و150 شخصا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة (كورونا المستجد) أنه تم تسجيل 174 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي في روسيا ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و532 شخصا.