دراسة: ثلث الشواطئ البريطانية غير نظيفة

أفاد تصنيف شواطئ الدول الأوروبية من حيث نظافتها بكون ثلث الشواطئ والبريطانية ينخفض تقدير نظافتها عن الجيدة لتحل في المركز السادس من نهاية الجدول الذي يضم شواطئ الدول الأوروبية.

وبحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن نسبة الشواطئ التي نالت تقديرا جيدا من حيث النظافة في المملكة المتحدة هي 66% والذي يمثل تحسنا طفيفا بواقع 3% عن العام السابق.

وأضافت الدراسة بأن 85% من نحو 23 ألف شاطئ أوروبي صُنفت على أنها ممتازة من حيث النظافة بينما لم يتم تسجيل أكثر من 5% من الشواطئ التي صنفت على أنها قذرة.

وتابعت الدراسة بأن دول مالطا واليونان وكرواتيا والنمسا وقبرص تصدروا الترتيب بأكثر من 95% من شواطئ كل منهما ممتازة النظافة، بينما أتت بولندا في ذيل الترتيب بـ22% فقط من الشواطئ النظيفة وألبانيا بـ59% من الشواطئ النظيفة.

ويذكر أن ترتيب الشواطئ البريطانية يتغير من عام لآخر نظرا لتقلب الطقس هناك إذ يؤدى الجفاف الشديد لركود مياه المجاري في الشواطئ والبرك، وتؤدي الأمطار الغزيرة لفيضان المجاري نحو الشواطئ.

وسجلت بريطانيا عام 2011 88% من شواطئها كشواطئ جيدة من حيث النظافة.