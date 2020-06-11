إعصار يودي بحياة 3 أشخاص ويصيب 18 آخرين في شمال فيتنام

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قالت السلطات المحلية في فيتنام، اليوم الخميس، إن 3 عمال لقوا حتفهم وأصيب 18 آخرون عقب اجتياح إعصار لمصنع لمعالجة الخشب في فيتنام.

وقال نجيون فان توان، نائب رئيس منطقة ترونج ماي هاتفيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن إعصارا اجتاح مساء أمس الأربعاء مصنعا تمتلكه شركة ثي جونما ليمتد الصينية في المنطقة.

وأضاف: "لحقت اصابات بالـ18 الآخرين وصنفت حالة أحدهما بأنها خطيرة".

ويقع المصنع في إقليم فينه فوك بشمال فيتنام، على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأوضح توان أن الإعصار أدى لانهيار سقف المصنع، وكان تحته نحو 100 شخص منهمكين في العمل.

وعثرت قوات البحث والانقاذ على 21 جثة أسفل السقف، ثلاثة منهم كانوا توفوا بالفعل.

ويشهد شمال فيتنام حاليا ما قد يصبح أطول موجة حارة منذ 1993، بحسب ما ذكره المركز الوطني لتوقعات الأرصاد أمس الأول الثلاثاء.

وكانت هانوي والأقاليم المجاورة وتشمل فينه فوك، قد تعرضت لعواصف قوية وأمطار غزيرة أمس الأربعاء، مما تسبب في وقوع فيضانات في بعض المناطق.