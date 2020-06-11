عاهل الأردن ورئيس روسيا يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس أن الجانبين بحثا -خلال الاتصال- الجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، بما يضمن حماية صحة الشعوب وسلامتها.

كما أكدا متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.