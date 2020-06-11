أعلنت سلسلة "ستاربكس" عملاق القهوة، أنها تنوي إغلاق المئات من أفرعها في أمريكا الشمالية، مع استبدالها بنقاط توزيع "صغيرة ومتنقلة"، في تحول إستراتيجي يعكس تأثير أزمة فيروس كورونا على قطاع الأعمال العالمي.

وقالت الشركة إنها تخطط لإغلاق نحو 400 فرع في الولايات المتحدة وكندا على مدار الـ18 شهرا المقبلة، بينما ستضيف مواقع لتوصيل واستلام المشروبات فقط، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضافت "عملاق القهوة" إنها سوف تستحدث حوالي 300 نقطة جديدة لتوزيع وتوصيل المشروبات إلى الزبائن.

وأوضحت "ستاربكس" في بيان، أنها ستجري "إعادة تنظيم" لأعمالها، تشمل "إغلاق ما يصل إلى 400 متجرا على مدار الـ18 شهرا المقبلة"، بالتزامن مع افتتاح عدد أكبر من نقاط التوزيع.

وقالت "ستاربكس" إن إستراتيجيتها للبيع بالتجزئة، مصممة "لتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع حضورنا للبيع بالتجزئة، وتمكين النمو المربح للمستقبل"، بعد الضربة التي تلقتها على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى إنها "تعيد تقييم كيفية بيعها للقهوة قبل جائحة (كوفيد-19)، بسبب إظهار العملاء في المدن الكبرى ميلا أكبر لطلب القهوة أثناء التنقل".

وحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإن حوالي 80% من المعاملات فيما يقرب من 15 ألف فرع لـ"ستاربكس" في الولايات المتحدة، يتم شراؤها "أثناء التنقل".

وقالت "ستاربكس" إن نقاط التوزيع الجديدة سوف تخدم بشكل أفضل العملاء أثناء تنقلهم، مع الحد من الازدحام في المقاهي.