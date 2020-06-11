بوتاس: لا أشعر بالقلق على مستقبلي ، ومرسيدس لا يهتم بالألماني فيتيل

أكد الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس لسباقات سيارات فورمولا-1 أنه لا يخشى استبداله بالألماني سيباستيان فيتيل في الموسم المقبل.

وقال بوتاس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية : "تحدثنا بصراحة بالغة مع بعضنا البعض عن الوضع التعاقدي ، وتلقيت تأكيدا واضحا من الفريق : لا ، ليسوا مهتمين بالألماني سيباستيان فيتيل".

ويترك فيتيل فريق فيراري بنهاية العام الحالي لكنه لم يجد حتى الآن فريقا ينتقل إليه. وعلى مدار الأسابيع الماضية ، دارت التكهنات بأنه قد ينتقل لفريق مرسيدس.

وخلال تصريحات له مؤخرا لم يستبعد النمساوي توتو فولف رئيس فريق مرسيدس تماما إمكانية التعاقد مع فيتيل. وقال فولف : "فيما يخص الموهبة والشخصية ، فيتيل شخص لا يمكنني أن أرفضه على الفور" كما وصف فيتيل بأنه "مرشح خارجي" .

ورغم هذا ، يرى فولف أن مرسيدس يتمسك أولا بسائقيه لويس هاميلتون وبوتاس. وينتهي عقد كل من هاميلتون وبوتاس بنهاية العام الحالي أيضا.

وقبل الدخول في مفاوضات معهما ، يرغب فولف في الانتظار حتى بداية الموسم الحالي والذي ينتظر أن يبدأ بالسباق النمساوي في الخامس من يوليو المقبل بعدما تأخرت بدايته كثيرا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وعلق بوتاس على ما يتردد عن استبداله في فريق مرسيدس قائلا : "هذا ما يحدث في كل عام" مشيرا إلى أنه يجد في الحديث عن مستقبله مجددا أمرا "مضحكا" في ظل عدم إقامة أي سباق بالموسم الحالي حتى الآن بسبب وباء كورونا.

وقال بوتاس ، الذي يلعب لفريق مرسيدس منذ 2017 ، : "لا أعاني من أي ضغوط من هذه الناحية. لدي أهداف واضحة لتحقيقها هذا الموسم .