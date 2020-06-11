الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ألمانيا بعد توقف شهرين

استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الدولية اليوم الخميس بعد توقف دام أكثر من شهرين في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أولى الرحلات الدولية للشركة انطلقت صباح اليوم من اسطنبول إلى لندن وإلى مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

وأضاف أن جدول طيران شركة "أناضول جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية شمل رحلات من أنقرة واسطنبول إلى برلين وفرانكفورت.

يذكر أن تركيا أوقف رسميا الحركة الجوية إلى ألمانيا في يوم 21 مارس الماضي. ولكن كان هناك رحلات تجارية خاصة على المدى القصير في تلك الفترة البينية، للألمان الذين كانوا عالقين في تركيا.