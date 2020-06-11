محكمة نرويجية تصدر اليوم حكمها في قضية إطلاق نار على مسجد

من المقرر أن تصدر محكمة في النرويج، اليوم الخميس، قرارها بشأن قيام مواطن نرويجي بإطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو في شهر أغسطس الماضي.

كما يواجه فيليب مانشاوس، 22 عاما، تهمة قتل اخته غير الشقيقه المتبناه، قبل فترة قصيرة من إطلاقه النار على المسجد.

وقد طالب الادعاء باحتجاز فيليب لمدة 21 عاما" احتجازا وقائيا"، في حين قال محامي مانشاوس إنه يجب تبرئته لأنه توجد شكوك حول مسؤوليته عن الحادث.

وأشار المحامي في مرافعته الختامية الشهر الماضي، إلى أنه يتعين على المحكمة بدلا من ذلك إرساله إلى مركز رعاية نفسية.

وكان مانشاوس يحمل بندقية صيد ومسدسا عندما دخل المسجد في 10 أغسطس الماضي.

ولم يصب أحد في الحادث الذي وقع في مسجد النور، حيث تمكن اثنان من العاملين في المسجد من التغلب على مانشاوس.

وكان مانشاوي قد قال خلال المحاكمة إنه ليس نادما على أفعاله، وأنه تصرف بهذه الطريقة دفاعا عن النفس.