انتهى صناع وأبطال فيلم "حايب تحلم" من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل، الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين ليلى عز العرب، أحمد خليل، محمود ماجد، أحمد جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان الشماشرجي ومهرة مدحت، وندى نادر، ومن تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع، ويشهد ظهور خاص للفنان هشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.

ويقول مخرج الفيلم محمد ربيع : إن الفيلم تجربة تسافر نحو المستقبل لتجسيد حياة البشر بعد سنوات طويلة مع سيطرة السوشيال ميديا بشكل يهدد حياتهم، حيث يتحول حلم أي شخص لحقيقة تؤثر على واقعه، وتصبح الأفكار والأحلام بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها حتى قبل تحقيقها، مع استحواذ كامل للعالم الافتراضي لمواقع السوشيال ميديا على اختيارات البشر وواقعهم ومستقبلهم، في تجربة درامية مختلفة.

وأضاف ربيع أنه انتهى بالفعل من كافة مشاهد الفيلم رغم الصعوبات الحالية مع الإجراءات الاحترافية للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي للحد تفشي فيروس كورونا، وينشغل حاليا بعمليات المونتاج واختيار الأغنية الدعائية للفيلم التي من المقرر أن تطلق بشكل دويتو أحد نجوم الأغنية الشعبية.