وزير الري الأسبق: من مصالح دول التفاوض الثلاث أن يكون حل سد النهضة سلميا

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن مصر والسودان، إضافة إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي رافضين للعمل الأحادي لملء إثيوبيا لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، متابعًا: «أشعر أن مفاوضات سد النهضة ستكون جادة؛ لأن من مصالح الدول الثلاث أن يكون الحل سلميًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء: «المفاوض المصري لن يفرط في نقطة مياه واحدة في هذا التفاوض»، متابعًا أن الحكومة الإثيوبية أدارت ملف سد النهضة بطريقة سيئة؛ نتيجة للوعود الهائلة التي أعطتها للشعب الإثيوبي، ورفع سقف توقعاته.

وتابع أن الإثيوبيين يعتقدون أن سد النهضة أكبر سد في العالم، وسيجلب لهم مليارات الدولارات سنويًا، ما جعل الأجواء مشحونة للغاية، على حد تعبيره.

ونوه إلى أنه من الضروري أن يتم الاتفاق على أجندة ونظام لإجراء المفاوضات قبل بدء أي اجتماعات تفاوضية مقبلة، لافتًا إلى «وجود خلاف حول ما إذا كان المراقبين للتفاوض مراقبين أم ميسرين ويتدخلون وقت اللزوم».

وأوضح أنه من الصعب تقريب وجهات النظر للوصول إلى حلول نهائية في أول يوم لإعادة التفاوض بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن فريق التفاوض الفني المصري على أعلى مستوى، وقادر على الدفاع عن مصالح البلد.

وتواصلت بعد ظهر اليوم اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتى استضافتها مصر بحضور المراقبين الثلاثة من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى وفى إطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، لاستئناف التفاوض و التوصل لحل نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في ملف سد النهضة و على ضوء مبادئ المعاهدات و القوانين الدولية في هذا المجال.

وستستأنف الدول الثلاث اجتماعاتها يوم غدا الخميس والذى تستضيفه أثيوبيا لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.