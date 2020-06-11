بيسكوف: نأمل بأن تبقى التصريحات بشأن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا مجرد تصريحات

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، عن أمل بلاده بأن تبقى التصريحات بشأن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضدها مجرد تصريحات فقط وألا يتم تنفيذها.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس -، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين على علم بتوصيات الحزب الجمهوري بمجلس النواب بتشديد العقوبات ضد روسيا - : "نحن نتابع التصريحات بشأن اقتراح فرض عقوبات جديدة على بلدنا، ونحن بشكل عام نعتبر أن مثل هذه القيود غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، لا يسعنا سوى أن نأسف بشأن العقوبات الجديدة المحتملة".

وأكد أن مثل هذه الأمور لا تساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله أن تبقى هذه الخطط على مستوى التصريحات فقط وألا يتم تنفيذها.