تطور جديد فى شكوى رئيس الزمالك للجنة الأخلاق بالفيفا

أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق أن الشكوى التى تقدم بها ضد رئيس نادي الزمالك تم إحالتها إلى غرفة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاق بالفيفا .

وكتب بن ميم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: أن اللجنة تعهدت بهذا الموضوع وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة.



وكان محامي النقاز قد تقدم بشكوي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك لدى لجنة اخلاقيات الفيفا بخصوص كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز، حيث شكك رئيس الزمالك فى الحكم واتهم المحامي بالتواطؤ مع اللجنة التى أصدرت العقوبة.



يذكر أن حمدي النقاز قد رحل عن الزمالك في منتصف الموسم الجاري بعد خلافات لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة الأمر الذي جعل محامي اللاعب يقدم شكوى رسمية ضد النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أصدر قرارًا بفرض عقوبة مادية ضد الزمالك يقدر بمليون و250 ألف دولار.







