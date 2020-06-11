تعليق متحدث التنمية المحلية على جمع رئيس حي الزاوية الحمراء بين العمل الحزبي والتنفيذي

علق الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية، على جمع رئيس حي الزاوية الحمراء بين العمل الحزبي والعمل التنفيذي، قائلاً: "هذا أمر لا يجوز، وسيتم بحث هذا الأمر، وعند التأكد من هذا الأمر سيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه".

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ويتم العمل على مدار الساعة على إزالة القمامة والمخالفات، والتعقيم بشكل يومي في ديوان عام الوزارة والدواوين المحلية.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم حملات لغلق أي مقاهي مخالفة، ويتم تحويل المخالفين للجهات المختصة والتغريم بشكل فوري، كما أن الوزارة تعمل بشكل مستمر في كافة المحافظات على إزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء، ويتم تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية المختصة.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أصدرًا قرارًا لتنظيم آلية تنفيذ قرارًا وقف البناء في القاهرة الكبرى، من خلال تشكيل لجان عمل في المحافظات تعقد أسبوعيًا، وهذه اللجنة معنية بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفذيها، والتأكد من الاشتراطات البنائية، والسماح لها باستكمال البناء، وحصر أعمال الترميم الجاري تنفيذها للعقارات.