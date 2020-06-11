السكرتير العام للإسماعيلية يناقش موقف تقنين واضعي اليد على الأراضي

عقد اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعًا مع أعضاء الجهات المعنية المتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجان المشكلة لمتابعة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين واضعى اليد والتعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين، ومتابعة إجراءات التى نُفذت خلال تلك الفترة.

وأعلن السكرتير العام تلقى عدد من طلبات التقنين لواضعى اليد على الأراضي والتي تعاملت معها اللجان المشكلة للفحص والمعاينات والتسجيل على المنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنين، وإجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان تثمين وتقدير الأراضي.

ووجه سعيد بالتأكد من تدقيق ومراجعة جميع البيانات والإحصائيات وتسجيلها على المنظومة.