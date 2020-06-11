احتجاجات في الأرجنتينيين ضد تأميم شركة زراعية

خرجت حشود كبيرة من المواطنين في أنحاء الأرجنتين، أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، احتجاجا على تأميم شركة "فيسنتين" للأعمال الزراعية.

وعند مقر الشركة بمدينة أفيلانيدا في العاصمة بوينس آيرس، وفي روزاريو وكوردوبا، قام المتظاهرون بقرع الأواني ببعضها البعض تعبيرا عن الاحتجاج، بحسب ما جاء في مقطع فيديو بثته محطة "تي إن".

وكانت الحكومة الأرجنتينية أعلنت في وقت سابق أنها ستتولى مسؤولية الشركة المتعثرة وستقوم بتعيين مدير لها. ويشار إلى أن "فيسنتين" هي واحدة من كبرى الشركات الزراعية في الأرجنتين، حيث تقوم بإنتاج وتصدير الحبوب والبذور الزيتية واللحوم بصورة أساسية.

وأفادت تقارير، بأن الشركة مدينة بمبلغ 1.4 مليار دولار للبنوك والموردين.

وقد رفض قادة الأعمال والمعارضة المحافظة الخطوة التي اتخذتها الحكومة اليسارية بتأميمها.

ويعارض منتقدو الرئيس ألبرتو فرنانديز التدخل الاقتصادي القوي من جانب الدولة.

ويشار إلى أن الزراعة هي صناعة رئيسية في الأرجنتين، التي تعاني حاليا من أزمة اقتصادية كبيرة. وتواصل الحكومة التفاوض مع الدائنين من القطاع الخاص لخفض ديونها.