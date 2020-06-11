بيونج يانج تتهم واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية للكوريتين وتحذرها من عواقب رهيبة

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(د ب أ)

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم الخميس واتهمتها بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للكوريتين.

جاء ذلك بعد أن أعربت واشنطن عن خيبة أملها تجاه قرار بيونج يانج بقطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وقال كون جونج جون، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إنه يتعين على الولايات المتحدة الانشغال بشؤونها دون التدخل في قضايا الكوريتين "إذا كانت تريد تجنب عواقب رهيبة".

وأضاف: "العلاقات بين الشمال والجنوب شأن يخص شعبينا فقط وليس لأحد الحق في التدخل مهما كان".