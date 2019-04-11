 وفاة محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار - بوابة الشروق
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وفاة محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار


نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 12:37 ص

تواردت أنباء بوفاة محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار، وسنوافيكم بالتفاصيل


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