مسؤول ألماني: لن نتسامح مع أي تطرف

أدان وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى الألمانية الهجوم الذي تم بعبوة ناسفة على منزل سيدة في ولايته، وأعلن عن اتخاذ إجراءات بناء على هذا الهجوم.

يشار إلى أن الادعاء العام المحلي في مدينة جوتينجن يحقق ضد جاني يميني 26 عاما يشتبه أنه فجر عبوة ناسفة أمس الأربعاء في صندوق بريد خاص بسيدة لديها إسهامات في مواجهة التطرف اليميني في المنطقة.

وقال الوزير المحلي بوريس بيستوريوس اليوم الخميس: "لن نتهاون في ولاية سكسونيا السفلى إزاء أي تطرف يميني- بغض النظر عن منشأه... الشرطة سوف تفحص جميع ملابسات هذه الجريمة بمنتهى الدقة".

يذكر أن أضرارا مادية تسبب فيها التفجير. وأصيب المشتبه به نفسه خلال ذلك بجروح بالغة في يده لدرجة أن المحقيين استطاعوا تتبع أثر الدم حتى مسكنه. وتم احتجاز الرجل بشكل مؤقت. وصادرت الشرطة أدلة إثبات مختلفة، من بينها أسلحة، خلال تفتيش شقته.