تخصيص قسم لعزل مصابى كورونا بمستشفى الإسماعيلية العام

يبدأ قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام فى استقبال مصابى فيروس كورونا، والذى انتهى تجهيزه للعمل بطاقة ٣٢ سرير عزل داخلى و٦ أسرة عزل عناية مركزة.

وينضم قسم العزل بالمستشفى العام إلى عدة مستشفيات أخرى فى مقدمتها مستشفى أبو خليفة التى تتصدر مستشفيات العزل الطبى على مستوى الجمهورية وتعمل بطاقة ١٢٧ سريرا، ومستشفى الصدر والتى بدأت استقبال المصابين الأسبوع الماضى وتعمل بطاقة 60 سريرا، منها 12 سريرا للعناية المركزة ومستشفى جامعة قناة السويس والمجهزة بطاقة 114 سرير و10 أسرة عناية مركزة، ومستشفى هيئة قناة السويس، بجانب بيت الشباب الدولى والذى يعمل بطاقة 55 سريرا.

كانت محافظة الإسماعيلية قد خصصت الخط الساخن ١١٤ لتلقى استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، والذى سيعمل على مدار ٢٤ ساعة، بجانب تخصيص الرقم ٣٢٢٧٤٢٣ الخاص بمديرية صحة الاسماعيلية للرد على استفسارات وشكاوى ‎المواطنين وحالات الاشتباه لتخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة.