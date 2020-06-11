العميد محمد سمير: «كتائب إلكترونية» تثير الفتن بين الشعوب العربية

حذر العميد محمد سمير، الكاتب والمحلل السياسي، مما أسماه "الكتائب الإلكترونية" التي تثير الفتن والوقائع بين الدول العربية.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، الأربعاء، أن بعض الكتائب تستفيد من تأجيج العراك بين الدول العربية وبعضها البعض، متابعا: "قد نجد شخصا في دولة شقيقة يخرج بتصريح يفجر حرب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الممكن أن تكون هذه الكتائب أحد أدوات الصهيونية العالمية"، وفقًا لقوله.

وأكد أن التجاهل هو أفضل الحلول في تلك المواقف، مؤكدًا أن الدول العربية تكن حبًا شديدا لمصر والشعب المصري.