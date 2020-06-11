سونا: فتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة بجميع دور العبادة بمحلية شيكان

أكدت لجنة أمن محلية شيكان في السودان تأمينها علي فتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة بجميع دور العبادة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس.

وشدد المدير التنفيذي لمحلية شيكان، موسى مكي الضو، على ضرورة التزام المصلين بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة واتباع كل السبل الوقائية؛ للحد من فيروس كورونا، مناشدًا المصلين بأهمية إحضار المصلاة الشخصية مع الالتزام بلبس الكمامات وضرورة التهوية الكافية بالمساجد ودور العبادة.

وفي السياق أكد رئيس لجنة امن محلية شيكان حرص المحلية التام على الحد من الفيروس، موضحًا أهمية رفع الوعي الصحي للمواطن ضد كورونا.