ليبرون جيمس يدشن مبادرة لحماية حقوق التصويت للأمريكيين من أصول أفريقية

دشن نجم كرة السلة الأمريكي الشهير ليبرون جيمس، مع عدد من المشاهير ذوي البشرة السوداء ، مبادرة لحماية حقوق التصويت للأمريكيين من أصول أفريقية ، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فجر اليوم الخميس.

وتهدف المبادرة ، التي أطلق عليها "أكثر من مجرد صوت" ، لإقناع الأمريكيين من أصول أفريقية بالتصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة والمقررة في نوفمبر المقبل ، لاختيار الرئيس الذي سيقود الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربعة المقبلة ، وألا يحرموا من التصويت فيها من خلال أي عوائق.

ونقلت الصحيفة عن جيمس نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي قوله : "نشعر بأننا نحظى الآن بشي من الاستماع إلينا والاهتمام بنا. والآن ، حان الوقت أخيرا لنصنع الفارق".

وفجرت وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعد عملية وحشية من الشرطة موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة.

وقال جيمس : "سنشرح كيفية المشاركة في التصويت وما يفعله الجانب الآخر ليحاول منعك من التصويت".

ومن المفترض أن تعمل مجموعة المشاهير التي دشنت هذه المبادرة كمنظمة غير هادفة للربح كما لن تعمل على مساندة مرشح بعينه.

وعمل جيمس لفترات طويلة على الدفاع عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي كما حرص على دعم وتأييد الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي بعد وفاة فلويد.