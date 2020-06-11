أمازون تمنع استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه لمدة عام

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(د ب أ)

أعلنت شركة أمازون الأربعاء عن منع سلطات تنفيذ القانون من استخدام تقنية "ريكوجنيشن" المثيرة للجدل الخاصة بالشركة للتعرف على الوجه، لمدة عام.

وقالت أمازون في بيان إن القرار اتخذ لمنح الكونجرس الأمريكي "وقتا كافيا لتطبيق قواعد مناسبة" لتنظيم الاستخدام الأخلاقي لتقنية التعرف على الوجه.

ويأتي القرار وسط مخاوف من أن تزيد برمجيات التعرف على الوجه من التنميط العرقي من جانب سلطات تنفيذ القانون.

وذكرت أمازون أن تلك التقنية ستظل تستخدم لدى المنظمات التي تحمي الأطفال من الاعتداء الجنسي والإتجار بالبشر.