وزير بريطاني: بلادنا تحتل المرتبة الثانية في وفيات فيروس كورونا لأنها «مركز سفر عالمي»

قال وزير الإسكان البريطاني سايمون كلارك، اليوم الخميس، إن نسبة الوفيات في بلاده جراء الإصابة بفيروس كورونا تفوق أي دولة أخرى لأنها مركز سفر عالمي.

وجاءت تصريحات كلارك التي نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الالكتروني ردا على الانتقادات المتزايدة بأن قرار الإغلاق تأخر كثيرا، مما أدى لوفاة أكثر من 50 ألف شخص.

وأضاف كلارك أن الحقيقة تكمن في أن بلاده كانت دائما ما ستتعرض بشكل كبير لهذا الفيروس نظرا لوجود بعض السمات في المجتمع البريطاني، موضحا أن بلاده تعد مركزا عالميا للسفر لذلك ستواجه دوما تحديات جمة.

ورفض الوزير البريطاني اقتراحات تفيد بأنه كان يتعين فرض قيود حجر صحي صارمة في مارس الماضي بدلا من فرضها في منتصف يونيو الجاري.