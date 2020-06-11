رجل يعتدي بسكين على عدة أشخاص في مدرسة ابتدائية بسلوفاكيا

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هاجم رجل مسلح بسكين عدة اشخاص في مدرسة ابتدائية في سلوفاكيا.

وأعلنت الشرطة اليوم الخميس أن الرجل المجهول قتل شخصا بالغا وأصاب أربعة أشخاص آخرين على الأقل بينهم طفلان، وذلك قبل أن تقتل الشرطة الرجل بإطلاق عدة رصاصات عليه.

ولا يزال دافع القناص غير معروف بعد.

وتوجه وزير الداخلية السلوفاكي ورئيس الشرطة إلى مكان الحادث الواقع في مدينة فروتكي الصغيرة على الحدود التشيكية.

وكتبت الشرطة على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك أن الرجل 22 عاما ينحدر من مدينة مارتين المجاورة.

وحسب معلومات إعلام سلوفاكية، فإن الحادث أسفر عن مقتل نائبة مدير المدرسة، فيما وقعت إصابات لمديرة المدرسة.