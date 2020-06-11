محاصرة 7 أشخاص في انفجار بمنجم للفحم غربي الصين

حوصر 7 عمال مناجم بعد انفجار منجم للفحم في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن العمال السبعة حوصروا في الانفجار الذي وقع الساعة 12:29 مساء أمس في بلدة لونغمن بمدينة هانتشنغ، فيما ما تزال أعمال الإنقاذ جارية.