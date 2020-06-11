موريتانيا تتسلم مساعدة صينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

تسلمت موريتانيا اليوم الخميس معدات وتجهيزات طبية مقدمة من طرف جمهورية الصين للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن وزير الصحة الموريتاني الدكور نذير ولد حامد تسلم اليوم في مطار نواكشوط ام التونسي الدولي 4 أطنان من مختلف المواد والمستلزمات الطبية الوقائية ضد فيروس كورونا.

ونقلت عن الوزير الموريتاني قوله إن هذا الدعم الصحي يؤكد متانة العلاقات بين البلدين في الجهود المقام بها من طرف الحكومة لمكافحة الوباء، مؤكدا أنه سيستخدم أحسن استخدام لصالح المواطنين.

وقال السفير الصيني في نواكشوط أزهانغ اجيانغ إن هذه المساعدة تأتي لدعم موريتانيا في جهود مكافحة الوباء، كما تترجم مستوى علاقات التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده للوقوف مع موريتانيا في معركتها ضد هذا الوباء.

وسجلت موريتانيا اليوم الأربعاء 58 إصابة بالفيروس، ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات 1161 وتم تعافي 128 مصابا ووفاة 61 شخصا منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للوباء في البلاد.