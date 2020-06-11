الصحة المكسيكية: تسجيل 4883 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 129184 حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4 آلاف و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 129 ألفا، و184 حالة.

وأشارت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، إلى تسجيل 708 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و357 وفاة.

وتشير الأرقام المعلنة إلى ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة مع تلك المعلنة أمس الأول الثلاثاء، حيث تم تسجيل 4 آلاف و199 إصابة، و600 حالة وفاة.

وتشدد الحكومة على أن "العدد الحقيقي أعلى من الأرقام المعلنة رسميا"، بسبب إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.