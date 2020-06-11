إيقاف ديلي ألي بسبب فيديو سخرية من كورونا

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ديلي ألي، لاعب وسط توتنهام، بالإيقاف لمدة مباراة واحدة و50 ألف إسترليني غرامة، بسبب قيامه بنشر أحد الفيديوهات التي شهدت سخرية من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن ألي قد تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لمباراة واحدة، بسبب مشاركته لأحد الفيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي وهو يسخر من رجل أسيوي بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر ان يغيب ألي عن أولى مباريات السبيرز أمام مانشستر يونايتد، كما تقرر توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، مع إلزامه بالخضوع لدورة تعليمية كإجراء تأديبي.

ومن جانبه رد ألي على عقوبة الاتحاد الإنجليزي، قائلًا:" أود أن أعتذر مرة أخرى عن أي مخالفة ناتجة عن سلوكي، لقد كانت نكتة سيئة للغاية حول فيروس أثر علينا الأن أكثر مما نتصور".

وأتم:" أنا ممتن للغاية، لأن الاتحاد أكد أن أفعالي لم تكن عنصرية، لأنني أحتقر العنصرية من أي نوع، ونحتاج جميعًا أن ننتبه للكلمات والأفعال التي نستخدمها وكيف يمكن للأخرين رؤيتها".