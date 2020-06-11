كل ما يهمنا هو خدمة المرضى ولن أضيع الوقت في التجميل





قال الطالب محمد عبدالرحمن، صانع أول روبوت مصري لخدمة مصابي كورونا، إن الاحتياج هو الدافع الأساسي لتصنيع الروبوت، مشيرًا إلى أن الروبوت يوفر على الأطقم الطبية والممرضين الاحتكاك المباشر غير الضروري مع مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف في تصريحات لفضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الروبوت يسهل عميلة إرسال الطعام والمستلزمات والأدوية للمرضى، إضافة إلى توفير احتياجاتهم بشكل أكبر، لافتًا إلى أن الروبوت يحوي كاميرا في مقدمته لسهولة التحكم، ورؤية المرضى داخل العنبر.

وأشار إلى أن الكاميرا المثبتة في مقدمة الروبوت كاميرا مراقبة تستطيع الحركة 360 درجة، وتنقل الصورة عن طريق الواي فاي إلى الحاسب الآلي أو التابلت أو الهاتف المحمول، متابعًا أن التحكم في الكاميرا سهل.

ولفت إلى أن تجميع الروبوت يستغرق أربع ساعات، معقبًا على الشكل الخارجي له: «كل ما يهمنا هو خدمة المرضى، ولن أضيع الوقت في التجميل لأني لا أريد أن يشتريه أحد، ومهمته تقديم الخدمة التي تنقذ الناس».