محاكمة شرطي في هونج كونج بتهمة إطلاق النار على متظاهر

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أعلن السياسي تيد هوي المنتمي للحزب الديمقراطي بهونج كونج أن شرطي المرور الذي يزعم أنه أطلق النار على متظاهر خلال مظاهرات مناهضة للحكومة العام الماضي سوف يقدم للمحاكمة .

حرك هوي قضية خاصة ضد رجل الشرطة وقبلتها المحاكم اليوم الخميس.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شرطي المرور سوف يواجه ثلاثة اتهامات منفصلة وتشمل إطلاق النار عمدا وتفريغ ذخيرة دون مبالاة بسلامة الآخرين واستخدام الأسلحة بطريقة من المرجح أن تحدث إصابات وتعرض سلامة الآخرين للخطر.

وسجل شهود العيان الواقعة في مقطع مصور.

وأضاف هوي: "هذا يبعث بإشارة واضحة للشرطة أن وحشية الشرطة يمكن أن يعاقب عليها. وسوف يؤدي أي سوء تصرف من جانب قوة الشرطة إلى التعرض للمسؤولية الجنائية الشخصية".

يظهر المقطع المصور الحادثة التي وقعت في نوفمبر 2019 شرطيا يطارد مجموعة من المتظاهرين قبل أن يمسك بواحد منهم ويطلق النار على آخر. خلف الحادث شابا 21 عاما في حالة خطيرة مصابا بجروح تطلبت الخضوع لجراحة.