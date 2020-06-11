كورونا يقود بورتو لانتزاع صدارة الدوري البرتغالي

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قاد المكسيكي خيسوس كورونا فريقه بورتو لانتزاع صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم، لفوز صعب على ضيفه مارتيمو 1 - 0، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

سجل كورونا هدف المباراة الوحيد لبورتو في الدقيقة السادسة، حيث أصبح ذلك هدفه الثاني على التوالي بعد أن سجل في شباك فامليكاو في المباراة السابقة التي خسرها الفريق 1/2 .

وشهدت المباراة طرد أليكس تيليس لاعب بورتو بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86.

ورفع بورتو رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مارتيمو عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أقيمت في وقت سابق من المرحلة ذاتها، فرض بورتيمونينسي التعادل على ضيفه بنفيكا 2 /2.

وتقدم بنفيكا في الدقيقة 18 عن طريق بيزي، قبل أن يضيف زميله أندري ألمايدا الهدف الثاني في الدقيقة 31 .

وفي الدقيقة 66 سجل دينير هدف تقليص الفارق لبورتيمونينسي، قبل أن يضيف زميله جونيور تافاريس هدف التعادل في الدقيقة 76.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 61 نقطة بفارق نقطتين خلف بورتو المتصدر ، بينما يحتل بورتيمونينسي المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 20 نقطة.