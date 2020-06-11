الصين تستأنف السفر مع روسيا في حالة مراعاة المتطلبات الوقائية من وباء كورونا

ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين سوف تستأنف تشغيل خطوط النقل مع روسيا ورحلات مواطني البلدين شريطة الالتزام الصارم بالمعايير الصحية ومتطلبات الوقاية من الوباء واستقرار الوضع الوبائي العالمي.

وأعربت الخارجية الصينية - في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس - عن أملها في استقرار الوضع الوبائي في العالم.

وردا على سؤال عن موعد استئناف النقل الجوي مع روسيا وفتح الحدود أمام الأجانب، أوضحت أنه من خلال الالتزام الصارم بالشروط والمتطلبات الوقائية ذات الصلة فإن بكين ستعمل بشكل مشترك مع الجانب الروسي على استعادة الحركة الطبيعية لمواطني البلدين.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "آر بي سي" الروسية، نقلاً عن مصدر في شركة طيران كبرى، أن وكالة النقل الجوي الروسية سوف تستأنف رحلات دولية جزئيًا اعتبارًا من 15 يوليو المقبل، بما في ذلك مع الصين.

وقال مصدر في مجال الطيران لوكالة سبوتنيك للأنباء إن وكالة النقل الجوي الروسية تدرس خيارات لاستئناف الرحلات الدولية. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) في وقت سابق إنه لا توجد مواعيد محددة لاحتمال استئناف الرحلات الدولية.

ووفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي 3ر7 مليون حالة، مع أكثر من 416 الف حالة وفاة وأكثر من 4ر3 مليون حالة تعافي.