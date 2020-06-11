مسئول روسي: سنرد بصرامة في حال نقل أسلحة نووية أمريكية من ألمانيا إلى بولندا

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الروسية، فلاديمير تيتوف، معلقا على تصريح السفيرة الأمريكية في بولندا، جورجيت موسباتشر، بشأن احتمال نقل أسلحة نووية أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، أن روسيا سترد ردا شاملا على أي تهديد محتمل لها.

وقال تيتوف، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية،إن التصريح الذي أدلت به السفيرة الأمريكية" هو في الغالب ضربة للعلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا، وكذلك رد فعل على المناقشات السياسية الداخلية في ألمانيا بشأن الحاجة إلى تخزين ترسانات نووية أجنبية على أراضيها".

وأضاف الدبلوماسي الروسي قائلًا " بدون إعطاء تقييمات لمبادرات محددة من دول أجنبية في إطار الكتل العسكرية السياسية، يمكن ملاحظة أن استخدام وسائل ضغط على الشركاء ومعارضة بعض الحلفاء للآخرين هو طريقة غير بناءة.

ومن المفارقات انضمام دول ثالثة في مثل هذه الحالات طواعية وبحماس، في هذه الحالة بولندا. وبغض النظر عن المعدات العسكرية التي سيتم نشرها على الأراضي البولندية، والتي تهدد بلادنا، فإن الهياكل الروسية المختصة ستتخذ إجراءات شاملة للرد".