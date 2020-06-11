قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» اليومية خلال شهر يونيو ترتفع في مصر، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات بسيطة وهو ما يعطي مؤشرًا مطمئنًا.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن «كوفيد - 19» أصبح أقل شراسة مما كان عليه منذ ثلاثة أشهر على المستوى العالمي، موضحًا أن أكثر من 85% من الإصابات الجديدة تعاني من أعراض بسيطة.

وأوضح أن الإصابات التي تعاني من أعراض بسيطة لفيروس كورونا المستجد تستجيب للعلاج في المنزل ولا تحتاج الدخول إلى المستشفيات، قائلًا إن شدة فتك الفيروس أصبحت أقل في كل دول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و35 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 39 ألفًا و726 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 12 ألفًا و26 حالة، من ضمنهم 10691 متعافيًا.