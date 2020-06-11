إيران تعرب عن استعدادها لتبادل مزيد من السجناء مع أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت إيران عن استعدادها لتبادل مزيد من السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الخميس " إذا تم وضع الأطر الضرورية، سوف نكون على استعداد للقيام بذلك لأسباب إنسانية".

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن هذه الخطة يمكن تطبيقها بالتعاون مع السفارة السويسرية في طهران.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في إيران لأن طهران وواشنطن ليس بينهما علاقات دبلوماسية منذ أكثر من 40 عاما.

وكان قد تم الإفراج عن الجندي الأمريكي السابق مايكل وايت الأسبوع الماضي بعد احتجازه عامين في إيران. وفي المقابل أفرجت أمريكا عن العالم الإيراني ماجد طاهري.