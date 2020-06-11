تقرير يرصد أخطاء كبيرة في برنامج الإنقاذ المالي الأوروبي لليونان

أشار تقرير تم تقديمه، اليوم الخميس، إلى أن برنامج الإنقاذ المالي الضخم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لليونان في أعقاب تفجر الأزمة المالية في عام 2008 كانت به أخطاء كبيرة.

وبحسب التقرير الذي قدمه نائب رئيس المفوضية الأوروبية سابقا يواكيم ألمونيا، لم يركز برنامج الإنقاذ المالي الذي تم تقديمه من خلال آلية الاستقرار الأوروبية ومن قبلها آلية الاستقرار المالية الأوروبية، بشكل منتظم أو صارم على استقرار الاقتصاد اليوناني واستدامته على المدى الطويل.

يذكر آن آلية الاستقرار الأوروبية هي مؤسسة مالية دولية أسستها دول منطقة اليورو لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية حادة.

وكانت اليونان طلبت دعما ماليا دوليا في عام 2010 قبيل انهيارها ماليا. وفي السنوات التالية حصلت على مئات المليارات من اليورو مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف مؤلمة.

وحولت آلية الاستقرار الأوروبية وآلية الاستقرار المالية الأوروبية أكثر من 200 مليار يورو (227 مليار دولار) إلى اليونان. ومن المقرر أن ترد أثينا هذه الأموال خلال الفترة من عام 2034 وحتى عام 2060.

وقال ألمونيا في تقريره إن التداعيات الاقتصادية للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها اليونان لم يتم تضمينها بشكل منتظم في التوقعات الاقتصادية.

وأضاف أن "التأثيرات المشتركة لنقاط الضعف المتعددة تعني أن فوائد الإصلاحات الهيكلية تحققت بعد وقت أطول كثيرا من المتوقع".

وتابع التقرير بالقول إن الاقتصاد اليوناني حاليا هو بشكل عام في وضع أفضل في مواجهة الصدمات الخارجية، "لكن آفاق النمو على المدى الطويل مازالت ضعيفة بسسبب بطء تحسن الإنتاجية والقدرة التنافسية، إلى جانب عدم اكتمال تطبيق الإصلاحات".

وتحسنت قدرة اليونان على خدمة ديونها بفضل برنامج آلية الاستقرار الأوروبية، لكن أثينا لم تسترد هذه القدرة تماما، بحسب التقرير الذي أضاف أن القيود الصارمة على عجز الميزانية منع زيادة الديون، لكن الحد من الإنفاق العام دمر فرص النمو الاقتصادي، الذي كان ضروريا لتقليل معدل الدين العام بنسبة كبيرة.