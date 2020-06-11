التحفظ على 75 طن أرز منقوص الوزن ومنسوب لوزارة التموين في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 75 طن أرز، تم ضبطهم داخل مصنع تعبئة "بدون ترخيص" بعضه عبارة عن عبوات منقوصة الوزن، والبعض الأخر تم مد تاريخ الإنتاج والصلاحية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول ملأبسات الواقعة، وحجز المدير المسؤول عن المصنع بتهمة الغش التجاري.

وجاء قرار النيابة في أعقاب تمكن شرطة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، من ضبط المصنع، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها التحريات، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بإنقاص وزن عبوات الأرز، والطباعة عليها بأنها خاصة بوزارة التموين، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد طرحها للبيع في الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المصنع، وأمكن ضبط كمية الأرز، وهي عبارة عن 48 طن "منتج نهائي" داخل عبوات مدون عليها "خاص بوزارة التموين" بدون ثمة مستندات تفيد قيامه بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية، وقيامه بمد تاريخ الإنتاج المدون عليها وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 25 جرام في العبوة الواحدة، وكمية قدرها 27 طن من الأرز داخل أجولة مدون عليها تاريخ الإنتاج، مجهولة المصدر، ومعدة للتعبئة والتجزئة.

وبتقنين الإجراءات، واستهداف المصنع تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر "جنح" بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.