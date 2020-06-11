السودان يمدد حظر التجوال عشرة أيام إضافية بالولاية الشمالية

قررت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بالولاية الشمالية في السودان تمديد سريان القرارات السابقة التي تم إصدارها في الاجتماع السابق، لمدة عشرة أيام أخرى، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، تضمنت القرارات الإغلاق الكامل لحدود الولاية الشمالية؛ لمدة أسبوعين مع إلغاء جميع تصاريح المرور الصادرة من الولايات الأخرى، إلا للحالات الضرورية الطارئة وفق تقديرات السلطات المختصة، مع تأمين مداخل الولاية مع ولاية الخرطوم وولاية نهر النيل والانتشار الواسع للأجهزة الأمنية ووضع خطة أمنية محكمة لتنفيذ ذلك.

كما قررت اللجنة فتح جميع أسواق الولاية بشكل جزئي من الساعة السادسة صباحًا وحتي الثانية عشر ظهرًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مع التقيد التام بالإجراءات والاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات ذات الصلة، بجانب الإبقاء علي مواعيد الحظر المفروضة من قبل، من الساعة الثالثة ظهرًا وحتي الخامسة صباحًا من اليوم التالي.

ولفتت إلى تمديد إجازة العاملين بالمؤسسات والمصالح والهيئات والمجالس مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام أخرى، اعتبارًا من السبت المقبل، إضافة إلى الاستمرار في منع دخول المركبات العامة والخاصة للولاية خاصة القادمة من ولاية الخرطوم مع مراقبة ومتابعة مداخل الولاية وتطبيق العقوبات ضد المخالفين.

كما قررت اللجنة الاستمرار في منع حركة تنقل المواطنين والعربات بين محليات الولاية المختلفة إلا للحالات المرضية الطارئة، واستمرار عمل البنوك والمصارف التجارية لتقديم خدماتها للجمهور والعملاء، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، مع اتخاذ التدابير الصحية والتباعد الاجتماعي وتوفير المعينات الصحية اللازمة لحماية العاملين والجمهور.

وأشارت اللجنة إلى إقامة الصلوات الخمس المفروضة بالمساجد ودور العبادة عدا صلاة الجمعة، وإنفاذ القرار الصادر من اللجنة العليا للطوارئ الصحية الاتحادية ومجلس الأمن والدفاع الخاص بالسماح لمحلات قطع الغيار والصيانة والمراكز التجارية الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي بالعمل بصورة يومية، والسماح للمركبات التي تنقل مدخلات الإنتاج الزراعي من وإلى المشاريع الزراعية للأعداد، والتجهيز للموسم الصيفي واستمرار عمل محطات الوقود من السادسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.