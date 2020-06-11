تراجع جماعي للأسهم الأوروبية بعد توقعات سلبية «للمركزي الأمريكي»

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بعد التصريحات السلبية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم.

وفقد مؤشر "ستوكس يوروب600" نحو 2.36% إلى 359 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 2.79% عند 4912 نقطة، وانخفض "فايننشيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 2.52% إلى 6169 نقطة، وخسر "داكس" الألماني بنسبة 2.70% عند 12192 نقطة.

وقال باول، إنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى عام 2022، كما خفض توقعاته بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ توقع إنكماشا بنسبة 6.5% في عام 2020 قبل أن يتوسع بنسبة 5% في عام 2021.

وانخفض سهم "لوفتهانزا" بنسبة 12% بعد أن أعلنت أن ما يصل إلى 26 ألف موظف قد يكونون عرضة لخطر فقدان الوظائف، وهبطت أسهم شركتي السفر والسياحة "أي أيه جي" و"تي يو أي" بنسبة 9.2% و8.6% على التوالي، وهوى سهم "رولز رويس" البريطانية لتصنيع السيارات ومحركات الطائرات بنسبة 9.5%.