 تراجع جماعي للأسهم الأوروبية بعد توقعات سلبية «للمركزي الأمريكي» - بوابة الشروق
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تراجع جماعي للأسهم الأوروبية بعد توقعات سلبية «للمركزي الأمريكي»

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 11:06 ص

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بعد التصريحات السلبية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم.

وفقد مؤشر "ستوكس يوروب600" نحو 2.36% إلى 359 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 2.79% عند 4912 نقطة، وانخفض "فايننشيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 2.52% إلى 6169 نقطة، وخسر "داكس" الألماني بنسبة 2.70% عند 12192 نقطة.

وقال باول، إنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى عام 2022، كما خفض توقعاته بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ توقع إنكماشا بنسبة 6.5% في عام 2020 قبل أن يتوسع بنسبة 5% في عام 2021.

وانخفض سهم "لوفتهانزا" بنسبة 12% بعد أن أعلنت أن ما يصل إلى 26 ألف موظف قد يكونون عرضة لخطر فقدان الوظائف، وهبطت أسهم شركتي السفر والسياحة "أي أيه جي" و"تي يو أي" بنسبة 9.2% و8.6% على التوالي، وهوى سهم "رولز رويس" البريطانية لتصنيع السيارات ومحركات الطائرات بنسبة 9.5%.

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