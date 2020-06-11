أصحاب دور السينما الإيطالية تهدد بعدم إعادة الفتح رغم انتهاء الإغلاق بسبب كورونا

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هددت رابطة أصحاب دور السينما اليوم الخميس بأن دور العرض السينمائي الإيطالية لن تفتح أبوابها إلا إذا جرى تخفيف قواعد الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي يصفونها بغير العملية، وذلك قبل أربعة أيام من المهلة الرئيسية .

وتحدد يوم الاثنين القادم لإعادة فتح دور العرض والمسارح ونوادي الرقص الإيطالية شريطة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. ولكن يتم انتقاد القواعد لكونها صارمة للغاية.

وقالت الرابطة الوطنية لأصحاب دور العرض في بيان: "في ظل تلك الشروط، سوف تظل دور العرض المستعدة لإعادة الفتح مغلقة الأسبوع المقبل".

واشتكت الرابطة بالأخص من الزام الرواد بارتداء الكمامات خلال عرض الأفلام وحظر بيع الوجبات الخفيفة والمرطبات.

وأيد فرانشيسكو روتلي، وهو وزير ثقافة سابق ورئيس رابطة صناعة السينما الإيطالية (أيه إن أي سي أيه)، مطالب أصحاب دور العرض و انتقد القواعد التي يتعين عليهم الإذعان لها بوصفها "صعبة".

وقال روتلي عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيطالية "أر أيه أي" إن أصحاب دور العرض خسروا 30 مليون يورو (34 مليون دولار) من دخلهم خلال الإغلاق. وصدرت أوامر لدور العرض السينمائي بالغلق في الثامن من مارس.

تنص القواعد الرسمية الصادرة للمسارح والسينما على بقصر عدد الجمهور على 200 للفعاليات الداخلية وألف للفعاليات الخارجية وأشارت إلى أن الأشخاص بحاجة للجلوس على مسافة متر على الأقل ما بينهم.